События

18:10 15.08.2017

Полторак в Польше пригласил главкома войск США в Европе на военный парад ко Дню независимости Украины

Во время визита в Польшу министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак пообщался с командующим Сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенантом Фредериком Беном Ходжесом.

Как сообщает во вторник пресс-служба Минобороны Украины, в ходе встречи С.Полоторак пригласил Б.Ходжеса принять участие в праздновании 26-летия Независимости Украины и военном параде, которые состоятся 24 августа в Киеве на Крещатике.

Также министр обороны Украины поздравил командующего Сухопутных войск США в Европе с наградой - Орденом "За заслуги перед Польшей", которую ему вручил президент Польши Анджей Дуда.

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Интерфакс-Украина
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