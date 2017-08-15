События

17:40 15.08.2017

В Воздушных силах ВСУ начались командно-штабные учения

В Воздушных сил Вооруженных сил Украины во вторник стартовали двусторонние командно-штабные учения с практическими действиями всех родов авиации, подразделений зенитных ракетных и радиотехнических войск.

Как сообщается во вторник на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук, целью учений является осуществление планирования и управления подчиненными войсками (силами), всестороннее обеспечение действий во время подготовки и ведения операций (боевых действий) в зонах ответственности в условиях быстрого изменения обстановки.

"Во время практической фазы учений запланирована отработка действий с выполнением различных летно-тактических задач, в том числе бомбометания, ведения условных воздушных боев, совершения марша и перемещения в новые районы боевого назначения подразделений противовоздушной обороны", - говорится в информации.

Особое внимание будет уделяться вопросам совершенствования оперативных возможностей управлений воздушных командований, слаженности в работе структурных подразделений пунктов управления, а также совершенствованию индивидуальных возможностей личного состава в ходе планирования применения и управления силами и средствами воздушных командований.

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Интерфакс-Украина
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