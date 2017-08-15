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14:47 15.08.2017

НАПК по обращениям заявителей проверяет декларации судей, в том числе Верховного суда

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проводит проверки деклараций судей, в том числе Верховного суда Украины, по обращениям заявителей, информирует глава агентства Наталия Корчак.

"У нас очень большой массив обращений по вопросам проверки деклараций. И мы сейчас фактически принимаем решение о начале проведения проверки по результатами рассмотрения таких обращений. (…) Начаты проверки (деклараций) многих судей разного уровня. Это и судьи Верховного суда, и судьи низшего уровня", - сообщила Н.Корчак на брифинге во вторник в Киеве.

По ее словам, в отношении одного из судей, который по состоянию на сегодняшний день уволен с должности, результаты проверки направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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