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14:10 15.08.2017

TI Ukraine сообщает об открытии дисциплинарного производства в отношении Матиоса

Квалификационно-дисциплинарная комиссия (КДК) прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, сообщает антикоррупционная организация Transparency International Ukraine.

"Сегодня украинское представительство международной антикоррупционной сети Transparency International получило решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров об открытии дисциплинарного производства в отношении главного военного прокурора", - говорится в сообщении Transparency International Ukraine на странице в Фейсбуке во вторник.

В организации пояснили, что после размещения 25 мая А.Матиосом на персональной странице в Фейсбуке информации с применением нецензурной лексики Transparency International Ukraine обратилась к КДК прокуроров с дисциплинарной жалобой о ненадлежащем поведении А.Матиоса, так как его действие "является нарушением требований статьи 16 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров".

Кроме того, отмечают в организации, журналист Алексей Бобровников 23 июня публично сообщил о том, что А.Матиос предлагал ему $10000 за подготовку журналистского сюжета об освещении хода расследования по конкретному уголовному производству в выгодном для себя свете. "Это является нарушением требований статей 16, 21, 28 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров", - указали в Transparency International Ukraine.

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