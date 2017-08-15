На Покрову в Виннице откроют памятник Петлюре

В День казачества и защитника Украины 14 октября в Виннице запланировано открытие памятника атаману войск Украинской Народной Республики Симону Петлюре, сообщает винницкий информационный портал "Vежа".

По данным издания, памятник будет сооружен силами местного бизнесмена и филантропа Сергея Капусты.

"Это будет бронзовый памятник. За основу скульптор Оврах взял фотографию Симона Васильевича, где он сидит на скамейке. Этот человек очень многое сделал для Украины. Я решил, что нужно увековечить память о нем, и место выбрано не случайно. В 1918 году в здании, где сейчас находится областное радио, размещался штаб Симона Петлюры. Изваяние поместим рядом. Такого памятника в Украине еще нет", - рассказал С.Капуста в интервью винницкому изданию "Реал".

Над памятником С.Петрюре скульптор Владимир Оврах начал работу в начале весны текущего года.

"Памятник будет изготовлен в натуральную величину - там Симон Петлюра сидит на скамье. За основу художественного образа мы взяли аналогичное фото", - рассказал он изданию "Vежа".

"Советовались по этому поводу с историком Александром Федоришиным. Решили, что будет интересным художественным поворотом "вставить" в руки Петлюре карту Украины, на которую он будет смотреть и видеть две главных отметки, - "Винница" - временная столица УНР, - и "Киев" - столица Украины, которая временно была захвачена большевиками в ходе исторических событий. А установить его (памятник – ИФ) планируем на территории двора здания областного радио. Это логично, ведь, как мне рассказали, в этом доме находился Дом канцелярии Симона Петлюры в 1920-ом году", - рассказал В.Оврах.

По его словам, памятник будет изготовлен из бронзы и уже отлит, остается его лишь отшлифовать и сложить вместе всю композицию.

В издании отмечают, что улица, на которой расположенное здание областного радио, носит имя С.Петлюры - она была переименована из ул.Чкалова в рамках декоммунизации.

Единственный памятник С.Петлюре в виде бюста установлен в Ровно в 2001 году. В Киеве установка памятника историческому деятелю планировалась, но осуществлена так и не была.