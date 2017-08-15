События

13:32 15.08.2017

Очередь в детсады с начала года уменьшилась на 13 тыс. - до 65 тыс. детей

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в настоящее время очередь в детские сады с начала года уменьшилась на 13 тыс. - до 65 тыс. детей.

"В прошлом году в очередях в детские садики у нас было 78 тыс. юных украинцев, сейчас мы имеем на 13 тыс. уменьшение этой очереди, то есть она равна сегодня 65 тыс., это за полгода", - сказал премьер в ходе селекторного совещания по вопросу подготовки к началу нового 2017-2018 учебного года во вторник в Днепре.

По его словам, до 2020 года необходимо ликвидировать очереди в детсады, в 2017 году необходимо создать 25 тыс. мест.

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