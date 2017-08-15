В Украину возвращается жара, кратковременные дожди пройдут лишь на западе страны

В ближайшие сутки, 16 августа, погоду Украины будет определять жаркая воздушная масса тропического происхождения, сообщает Укргидрометцентр.

В отдельных районах, кроме восточных и большинства центральных областей, ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, в западных областях местами 9-12°; днем 27-32°, в Карпатах 17-22°.

В Киеве в среду - без осадков; температура ночью 17-19°, днем около 30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений в день 16 августа самая высокая температура была зафиксирована на отметке 36,2 градусов жары в 2008 году, а самая низкая - ночью на отметке 8,6 градусов выше ноля в 1965 году.

В четверг, 17 августа, в западных и Житомирской областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, отдельные шквалы 15-20 м/с; на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на юге и востоке до 22°, днем 28-33°.

В Киеве 17 августа - без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

15 августа температура воды в Черном и Азовском морях 23-26°, в Днепре возле Киева 24°.