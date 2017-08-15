Эксперт, ранее заявивший о возможности поставок Украиной ракетных технологий КНДР, считает, что к этому может быть причастна и РФ

Специалист по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований Майкл Эллеман, на свидетельствах которого основывается опубликованная на сайте газеты "The New York Times" статья "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи", заявляет, что такие поставки не связаны и не могли быть связаны с украинской властью.

"Я не верю, что украинские власти знали, что двигатели были поставлены из Украины или попустительствовали этому. Напротив, Украина арестовывала северокорейцев в 2012 году", - написал М.Эллеман в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Он также отмечает, что двигатели, попавши в КНДР, могут иметь и российское происхождение, а ГКБ "Южное" является лишь одним из вероятных мест их производства. "Разрешите прояснить относительно источников поступления двигателей для межконтинентальных баллистических ракет в КНДР: "Южное" это один из возможных источников, в России есть другие потенциальные источники", - написал М.Эллеман.

Как сообщалось, в понедельник The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР МБР Hwasong-14, оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250. Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, "оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости".

В ЮМЗ озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин заявил, что М.Эллеман тесно связан с РФ, где в 1995-2001гг возглавлял программу сокращения ракетных вооружений, при этом скрыл эту информацию в одной из соцсетей. "Так уже как-то выходит, что большинство "западных экспертов", которые критикуют Украину, тем или иным образом были в прошлом связаны с Россией", - отметил он.

Д.Золотухин также подчеркнул, что случаи безосновательного обвинения Украины в незаконных поставках вооружений происходят как минимум раз на год.