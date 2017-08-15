Суд в Крыму арестовал подозреваемого в подготовке диверсий

Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать на два месяца гражданина Украины Геннадия Лемешко, подозреваемого Федеральной службой безопасности России в подготовке диверсий в Крыму, говорится в сообщении на сайте инстанции.

"Рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела Управления ФСБ России по Республике Крым об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Лемешко Геннадия Геннадиевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.223.1 УК России, сроком на два месяца - до 13 октября", - сообщается в информации, опубликованной во вторник на портале райсуда.

ФСБ России ранее заявила о предотвращении в Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента Службы безопасности Украины".