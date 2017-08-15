События

11:47 15.08.2017

На оккупированной части Донбасса активизирован призыв новобранцев среди местного населения

Российское командование на Донбассе активизировало кампанию по призыву новобранцев среди местных жителей, причем их обманывают, обещая службу в отдаленных от линии столкновения районах, подчеркивает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"С целью решения проблемы высокой текучести кадров российское оккупационное командование активизировало кампанию по призыву новобранцев. Командование 1 и 2 АК пытается решить проблему комплектования подразделений за счет введения в заблуждение жителей временно оккупированных районов, которым обещают прохождение службы в отдаленных от линии столкновения районах, а выезд на передовую - только по согласию", - говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке во вторник.

На самом деле, отмечает разведка, после подписания контракта большинство новобранцев отправляются в районы ведения боевых действий, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества случаев дезертирства.

Кроме того, ГУР сообщает, что в так называемых "республиках" готовятся изменения в "законодательные акты" о прохождении военной службы, которыми предусмотрено введение отдельных ограничений, в частности, обложение военнослужащих налогом, повышение минимальной выслуги для получения пенсии до 25 лет.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Эксперт, ранее заявивший о возможности поставок Украиной ракетных технологий КНДР, считает, что к этому может быть причастна и РФ

Задержание ФСБ РФ "агента СБУ" – это очередная провокация и фейк

ФСБ сообщила о задержании в Крыму "агента СБУ"

Неизвестные в Белой Церкви обстреляли машину руководителя организации "Авто Евро Сила"

НАБУ расследует более 100 дел о коррупции на госпредприятиях

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ выдворила из Украины российскую журналистку Нерсесьян

Суд в Крыму арестовал подозреваемого в подготовке диверсий

Глава Минобороны Украины ратует за практическую подготовку личного состава ЛитПолУкрБрига

ВСУ до конца года получат 130 санитарных машин "Богдан"

В Николаеве выявлен возбудитель холеры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
энергетики купить на price.ua
РЕКЛАМА