На оккупированной части Донбасса активизирован призыв новобранцев среди местного населения

Российское командование на Донбассе активизировало кампанию по призыву новобранцев среди местных жителей, причем их обманывают, обещая службу в отдаленных от линии столкновения районах, подчеркивает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"С целью решения проблемы высокой текучести кадров российское оккупационное командование активизировало кампанию по призыву новобранцев. Командование 1 и 2 АК пытается решить проблему комплектования подразделений за счет введения в заблуждение жителей временно оккупированных районов, которым обещают прохождение службы в отдаленных от линии столкновения районах, а выезд на передовую - только по согласию", - говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке во вторник.

На самом деле, отмечает разведка, после подписания контракта большинство новобранцев отправляются в районы ведения боевых действий, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества случаев дезертирства.

Кроме того, ГУР сообщает, что в так называемых "республиках" готовятся изменения в "законодательные акты" о прохождении военной службы, которыми предусмотрено введение отдельных ограничений, в частности, обложение военнослужащих налогом, повышение минимальной выслуги для получения пенсии до 25 лет.