Глава Минобороны Украины ратует за практическую подготовку личного состава ЛитПолУкрБрига

Министр обороны Украины Степан Полторак обратился к польскому коллеге Антонию Мацеревичу (Antoni Macierewicz) с предложением активизировать практическую подготовку личного состава литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрБриг).

"Уже завершено формирование штаба. Должны сосредоточиться на практических учениях для личного состава подразделения", - цитирует С.Полторака пресс-служба Минобороны.

Как сообщалось, в июле 2015 года главы военных ведомств Украины, Литвы и Польши подписали соглашение о функционировании совместного военного подразделения – бригады ЛитПолУкрБриг.

25 января 2016 года в г.Люблин (Польша) прошла торжественная церемония открытия штаба этой многонациональной бригады.