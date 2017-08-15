НАБУ расследует более 100 дел о коррупции на госпредприятиях

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) занимаются расследованием более сотни уголовных производств, которые касаются коррупции на государственных предприятиях.

Согласно сообщению на сайте НАБУ в понедельник, большинство таких преступлений связано с хищением имущества и средств госпредприятий, закупкой товаров и услуг по завышенным ценам, поставкой продукции через посредников по ценам, значительно ниже рыночных.

"В поле зрения НАБУ - около 50 госпредприятий, большинство из которых по размеру активов входят в топ-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли Украины. По предварительным оценкам, суммарные убытки, причиненные этим предприятиям в результате уголовных коррупционных правонарушений, превышают 20 млрд грн", - подчеркивают в Бюро.

По состоянию на 30 июня текущего года детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в суд 32 дела по коррупции в ГП. Совокупный размер предмета преступления по этим делам достигает 2,4 млрд грн.

Чаще всего детективы фиксируют случаи коррупции на предприятиях топливно-энергетического, военно-промышленного, аграрно-промышленного комплексов и транспортной отрасли.

Большинство коррупционных преступлений на предприятиях государственной и коммунальной собственности происходят с участием руководящего состава, констатируют в НАБУ.

Среди более 200 лиц, подозреваемых НАБУ в коррупции, каждый шестой - руководитель государственного или коммунального предприятия, добавили в Бюро.