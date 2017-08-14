В департаменте информполитики АП проводят параллели между историями с двигателями для КНДР и "Кольчугами"

Обнародованные в издании The New York Times предположения о якобы причастности ГП "Южный машиностроительный завод им. Макарова" ("Южмаш", Днепр) к передаче ракетных технологий КНДР напоминает провокацию с комплексами "Кольчуга", отмечает руководитель отдела департамента информационной политики администрации президента Украины Владимир Горковенко.

"История с двигателями с "Южмаша" напоминает провокацию вроде продажи Украиной Ираку комплексов радиотехнической разведки "Кольчуга". Тоже говорили и писали много, но фактов до сих пор нет", - написал он на странице в Фейсбуке в понедельник.

Он недоумевает, как можно "тихо и незаметно" провезти в КНДР "огромный двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты, еще и купленный на "черном рынке".

Ранее на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи". В данной статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".

В статье отмечается, что исследователи, анализировавшие северокорейские фотографии, на которых лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракетные двигатели, пришли к выводу, что они "основываются на проектах, похожих на те, на которых когда-то базировался ракетный флот СССР". Производство таких двигателей осуществлялось лишь на нескольких заводах на территории б.СССР. Правительственные следователи и эксперты США сосредоточили свое внимание на заводе "Южмаш" в Украине.

В статье приводится обнародованное в прошлом месяце "Южмашем" опровержение сообщения о том, что завод переживает тяжелые времена и продает технологии за границу, в частности в Китай. На сайте компании отмечается, что она не передавала опасные технологии за пределы Украины и не будет этого делать. Вместе с тем, американские следователи не верят в эти заверения. При этом, говорится в опубликованном материале, нет никаких доказательств, что президент Украины Петр Порошенко знал о возможной утечке технологий с завода, а то, "как двигатели РД-250 попали в КНДР, до сих пор остается загадкой".

Также М.Эллеман "не смог исключить возможность того, что крупное российское ракетное предприятие "Энергомаш", имеющее прочные связи с украинским комплексом, сыграло свою роль в передаче технологии двигателей РД-250 в Северную Корею. Он сказал, что оставшиеся двигатели РД-250 также могут храниться на российских складах".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.

В самом ГП "Южмаш" опровергают озвученные в издании The New York Times предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР и расценивают их как попытку дискредитировать предприятие и Украину.