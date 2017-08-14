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20:40 14.08.2017

Техника с выставки на День Независимости в Киеве отправится в зону АТО

Военная техника, которая будет демонстрироваться на выставке "Мощь непокоренных" на ул.Крещатик в Киеве с 22 по 27 августа по случаю 26-й годовщины независимости Украины, после празднования отправится в зону проведения антитеррористической операции на востоке Украины, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил в понедельник.

"Во время выставки киевляне и гости столицы смогут ознакомиться с 67 единицами разнообразной военной техники: самоходно-артиллерийскими установками, танками различных модификаций, боевыми бронированными машинами, грузовыми и санитарными автомобилями и тому подобным. Техника уже находится в резерве и после торжеств поступит в боевые военные части Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины, выполняющие задание в зоне проведения АТО", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Генштаба в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, смотр техники, которая будет выставлена на День Независимости в Киеве, прошел в понедельник в Отдельном Киевском полку президента Украины. Строевой смотр провел начальник Вооружения ВСУ Николай Шевцов. "Новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники, которые будут представлены с 22 по 27 августа на Крещатике, к проведению выставки готовы. Они разрабатывались с учетом опыта АТО, конструкторы учли замечание и пожелания военнослужащих, которые применяли ее непосредственно во время боевых действий", - отметил он.

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