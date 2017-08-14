Заявления о поставках Украиной ракетных технологий КНДР базируются на свидетельствах тесно связанного с РФ эксперта

Специалист по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований Майкл Эллеман, на свидетельствах которого основывается опубликованная на сайте газеты "The New York Times" статья "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи", в 1995-2001гг возглавлял программу сокращения ракетных вооружений в РФ, заявляет заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

"Интересно, что статья в всегда свободословном издании основывается по большей части на словах одного эксперта по ракетным технологиям, который в 1995-2001 годах возглавлял программу сокращения ракетных вооружений в России. О чем, кстати, не указано на его профиле в ЛинкедИн", - написал Д.Золотухин на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, добавив ссылку на страницу М.Эллемана в соцсети LinkedIn.

"Так уже как-то выходит, что большинство "западных экспертов", которые критикуют Украину, тем или иным образом были в прошлом связаны с Россией. Это еще не conspiracy theory, но, по крайней мере, интересно", - добавил замминистра.

В комментарии "Еспресо" В.Золотухин сказал: "Я не думаю, что нам следует думать, что в New York Times все агенты Кремля... Если перечитать настоящую статью, то она вся построена на точке зрения одного человека, который работает в негосударственной организации".

Он также рассказал, что случаи безосновательного обвинения Украины в незаконных поставках вооружений происходят как минимум раз на год. "Последний такой кейс был в ноябре 2015 года, когда издание достаточно авторитетное Agence France-Presse обнародовало информацию… что Украина якобы поставляла представителям ИГИЛ ПЗРК китайского производства. Как тогда было установлено, никаких поставок не было. Это была абсолютно фэйковая информация и, скорее всего, действительно это было активное мероприятие, проведенное российскими спецслужбами с использованием экспертов… но перед Украиной так никто не извинился", - рассказал замминистра.

Как сообщалось, в понедельник The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР МБР Hwasong-14, оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250. Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, "оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости".

В ЮМЗ озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.