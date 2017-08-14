События

18:44 14.08.2017

Группы СІМІС помогут в организации разминирования полей в Бахмутском районе Донецкой области

Группы гражданско-военного сотрудничества (Civil and Military Cooperation – СІМІС) Вооруженных сил Украины будут координировать разминирование полей в Бахмутском районе (Донецкая обл.), которое начнется в ближайшее время, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В штабе проинформировали, что на днях в Бахмуте прошло совместное совещание между представителями Бахмутской райгосадминистрации, местными аграриями, руководством штаба АТО и офицерами группы гражданско-военного сотрудничества "Бахмут". Стороны рассмотрели вопрос о проведении работ по разминированию полей в этом районе, которые могут использоваться для сельскохозяйственной деятельности.

"Координация проведения работ возложена на представителей СІМІС. Работы начнут в ближайшее время после согласования вопросов взаимодействия между всеми участника процесса", - сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбуке в понедельник.

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Интерфакс-Украина
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