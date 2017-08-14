Прокуратура в суде требует остановить строительство АЗС "ОККО" на ул. Ревуцкого в Киеве

Киевская прокуратура направила в суд ходатайство об аресте земельного участка и запрете осуществлять строительство на пересечении ул. Ревуцкого и ул. Анны Ахматовой в Дарницком районе столицы, где возводится автозаправочная станция (АЗС) "ОККО".

Согласно сообщению пресс-службы столичной прокуратуры в понедельник, она осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по коллективному обращению местных жителей относительно законности строительства многотопливной АЗС на указанном участке.

"С целью прекращения грубых нарушений требований закона и недопущения сокрытия или уничтожения вещественных доказательств в уголовном производстве, Киевская городская прокуратура №2 направила в суд ходатайство о наложении ареста на земельный участок и все объекты, расположенные на нем, а также об установлении запрета совершать любые действия, связанные со строительством на этом участке", – говорится в сообщении.

Как сообщает прокуратура, в рамках досудебного расследования было установлено, что строительство АЗС на пересечении ул. Ревуцкого и ул. Анны Ахматовой проводится с нарушением требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, что подтверждается выводами экспертного строительно-технического исследования.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, соответствующие сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 356 (самоуправство) УК Украины.

Как сообщалось, вечером 10 августа протестующие против возведения АЗС "ОККО" перекрыли движение по ул. Ревуцкого в Дарницком районе столицы.

Ранее власти Киева договорились с компанией "ОККО" о приостановке строительства АЗС на период судебных разбирательств.

На месте строительства неоднократно происходили стычки с местными жителями. Активисты, выступающие против строительства, заявляли о попытках арестовать их имущество и захватить квартиры силами нанятых "титушек".

Сеть АЗС "ОККО" входит в состав концерна "Галнафтогаз". Мажоритарным акционером концерна является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития.