Украина реализует космическую деятельность в строгом соответствии с требованиями РКРТ, обвинения в передаче ракетных технологий КНДР необоснованны

В Государственном космическом агентстве Украины (ГКАУ) акцентируют на строгом соблюдении украинской космической отраслью требований Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) и подчеркивают: любые обвинения в передаче украинскими предприятиями ракетных технологий КНДР необоснованны.

"Любые обвинения в передаче субъектами космической деятельности Украины товаров или технологий в Корейскую Народную Демократическую Республику, которые способствовали бы развитию баллистических программ, являются абсолютно безосновательными", - подчеркивается в размещенном на сайте ГКАУ в понедельник заявлении.

"На сегодняшний день Украина не реализует ни одного космического проекта с государствами, не являющимися членами РКРТ, который предусматривает передачу товаров категории I", - уточняют в космическом ведомстве.

Украина реализует сотрудничество в области исследования и использования космического пространства в мирных целях в строгом соответствии с требованиями РКРТ, подчеркнули в ГКАУ.

Как сообщалось, в понедельник The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР МБР Hwasong-14, оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250. Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, "оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости".

В ЮМЗ озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.