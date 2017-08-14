Число заболевших холерой в Йемене превысило 500 тыс. человек

Крупнейшая на сегодняшний день в мире эпидемия холеры разразилась в Йемене, сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, к настоящему времени число предположительно заболевших холерой в Йемене превысило полмиллиона человек.

"Эпидемия холеры в Йемене сейчас крупнейшая в мире, и она быстро разрастается из-за ухудшающейся санитарно-гигиенической ситуации и перебоям с водоснабжением в стране", - говорится в заявлении ВОЗ.

В нем отмечается, что с начала эпидемии в конце апреля холера унесла в Йемене порядка двух тысяч жизней. Виной этому стали развалившаяся система здравоохранения, отсутствие чистой воды и горы мусора, который прекратили убирать в крупных городах.