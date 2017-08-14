События

18:25 14.08.2017

Более 300 человек погибли в результате наводнений и оползней в Сьерра-Леоне

Наводнения и сход оползней привели к гибели 312 человек в районе города Риджент в Сьерра-Леоне, пишет в понедельник сайт британской газеты "Дейли телеграф".

При этом число жертв может увеличиться из-за того, что под образовавшимися завалами все еще находятся люди.

Между тем, по сообщению британского телеканала "Скай-ньюс", около 200 тел погибших уже доставили в морг.

Помимо этого, порядка 2 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из соображений безопасности.

В настоящее время в районе, где произошла катастрофа, продолжается спасательная операция. В ней принимают участие военные.

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Интерфакс-Украина
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