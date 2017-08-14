Центр ВМС ВСУ в Очакове, который строят американцы, не предполагает базирования флота других стран

Совместный проект (между Украиной и США) по строительству центра Военно-морских сил Украины на базе в Очакове (Николаевская обл.) не предполагает базирования флота других стран, пояснили в украинских ВМС.

"Возможно, я кого-то разочарую, но речь идет о строительно-ремонтном проекте в интересах базирования именно украинских Военно-морских сил и аж никак не в интересах базирования флота другой страны. Кроме того, эту инфраструктуру планируется активно использовать в ходе украинско-американских учений Sea Breeze с приглашением флотов других стран, что должно повысить, в частности, качество их проведения", - рассказал начальник пресс-центра командования ВМС ВСУ Олег Чубук в эфире украинской службы "Радио Свобода".

По его данным, реализация проекта началась еще в 2009 году.

"Эта работа проводится в рамках программы сотрудничества между вооруженными силами двух стран – ВМС США и Украины", - указал начальник пресс-центра, добавив, что это проект США.

По словам О.Чубука, цель этого строительства - усовершенствование инфраструктуры места базирования, повышение уровня обороны территории флота.

Он прогнозирует, что в ходе реализации проекта планируется вывести на современный уровень систему управления, обеспечить безопасность судоходства в данном районе.

Отвечая на вопрос о том, когда может быть завершен этот проект, О.Чубук заметил, что есть определенные сжатые сроки. "Не хотел бы забегать наперед, … речь идет не о годах", - сказал он.

На минувшей неделе на сайте ВМС США появилась информация о том, что в Очакове строительные части ВМС США строят центр оперативного управления для ВМС Украины.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз (фракция "Блок Петра Порошенко") указала, что строительство центра ВМС Украины на военно-морской базе в Очакове инженерными подразделениями ВМС США полностью соответствует действующему законодательству Украины.