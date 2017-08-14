События

17:39 14.08.2017

Каждый пятый американец не чувствует себя в безопасности на рабочем месте

Около 20% американцев, опрошенных в рамках исследования, проведенного компанией Rand Corp. совместно с Гарвардской медицинской школой и Университетом Калифорнии в Лос-Анджелесе, заявили, что сталкиваются с "враждебной или угрожающей" атмосферой на рабочем месте.

К факторам, способствующим созданию таких условий, в числе прочих относятся сексуальные домогательства и издевательства коллег, а те, кто работает в клиентской сфере, также сталкиваются с неадекватными клиентами. Организаторы опроса назвали такой показатель "настораживающе высоким".

Еще около 55% респондентов отметили, что сталкиваются на работе с "неприятными и потенциально опасными ситуациями", а почти 75% опрошенных указали, что им более четырех часов в день приходится заниматься физическим трудом. Половина призналась в том, что они работают во внеурочное время, чтобы выполнить рабочий план.

Вместе с тем опрос выявил и позитивные моменты. Свыше 80% респондентов в ходе работы имеют возможность реализовывать собственные идеи, 58% рассказали о поддержке со стороны начальства, и 56% заявили, что завели друзей среди коллег.

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