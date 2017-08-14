События

15:46 14.08.2017

Пограничники подразделения "Дозор" получили современные снайперские комплексы

В рамках переоснащения подразделений Госпогранслужбы Украины новыми образцами стрелкового оружия пограничники получили современные снайперские комплексы, позволяющие вести прицельный огонь с высокой степенью точности на расстоянии до 800 метров.

"Такие комплексы получили военнослужащие мобильного пограничного подразделения "Дозор"… Снайперская винтовка имеет калибр патрона 7,62х51мм и магазины на 5 или 10 патронов. Ее прицельная дальность до 800м, а масса с пустым магазином составляет 5,3кг при общей длине в 1021мм", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Госпогранслужбы в понедельник.

В комплект комплекса также входят современный оптический прицел и метеостанция. С помощью последней можно точно определить температуру, атмосферное давление, а также сделать необходимые расчеты для осуществления точного выстрела независимо от времени суток и времени года. Дополнительно она имеет ряд встроенных функций, в частности цифровой компас и систему мониторинга ветра. Кроме того, дальномер который тоже есть в комплекте, оснащен высокоэффективной оптикой и позволяет четко определить цели на расстоянии до 1825 метров.

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Интерфакс-Украина
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