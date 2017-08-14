Новый цикл подготовки украинских инструкторов латвийскими военными специалистами начался на Львовщине
На базе 184 Учебного центра Национальной академии Сухопутных войск ВСУ им.Сагайдачного (Львовская обл.) стартовали седьмые курсы подготовки украинских инструкторов под руководством военнослужащих ВС Латвии в рамках учений Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина (JMTG-U).
"Украинские военные переняли весь передовой опыт европейских армий и способны применять полученные знания на практике. Наше сотрудничество будет плодотворным и результативным", - заявил в ходе церемонии открытия замначальника 184-го Учебного центра по морально-психологическому обеспечению подполковник Владимир Безбородов, сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны Украины.
В.Безбородов отметил, что предыдущие шесть циклов показали превосходный результат – успешно подготовлено более 150-ти украинских инструкторов.
"Уже сегодня начинаются теоретические и практические занятия, которые будут проводить опытные инструкторы от ВС Латвии. Учения продлятся десять дней. Военнослужащие Вооруженных сил Украины после окончания курсов смогут осуществлять подготовку курсантов 184-го Учебного центра на качественно новом уровне. Кроме этого, они получат сертификаты, которые засвидетельствуют полное усвоение новых знаний и умений, которые им передали латвийские коллеги", - говорится в сообщении.