В офис прокурора МУС передана информация о доказательствах совершения РФ военных преступлений в районе Иловайска в 2014

Главная военная прокуратура Украины переда в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе убийства украинских военных в районе г.Иловайск Донецкой области в 2014 году, для решения вопроса об открытии уголовного производства.

Как сообщается в понедельник на сайте Генеральной прокураторы Украины, Главная военная прокуратура продолжает осуществлять досудебное расследование по факту ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины, повлекшей гибель людей и другие тяжкие последствия. В том числе исследуются обстоятельства, причины и последствия Иловайской трагедии.

"В Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе вероломного убийства украинских военных в районе г.Иловайск)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для оценки применения и взаимодействия сил и средств в зоне АТО, в том числе и в августе 2014 года в районе г.Иловайск были проведены две комплексные комиссионные судебные военные экспертизы при участии 31 эксперта и специалиста в военной сфере.

"Для объективности расследования судебными экспертами исследованы вопросы влияния на уровень боеспособности сил АТО вследствие привлечения военнослужащих и техники ВС Украины для участия в военном параде 24.08.2014 в г.Киеве по случаю 23-й годовщины Дня Независимости Украины. Установлено, что проведение военного парада никоим образом не повлияло на уровень боеспособности сил АТО, поскольку к нему были привлечены подразделения, которые почти полностью комплектовались за счет военнослужащих срочной службы и курсантов военных учебных заведений, не имели необходимого уровня готовности к выполнению задач, а потому не могли привлекаться к проведению антитеррористической операции", - сказано в сообщении.

Главная военная прокуратура отмечает, что исследование обстоятельств Иловайской трагедии в целом завершено, но конечное процессуальное решение в уголовном производстве будет принято после завершения всесторонних допросов каждого украинского военнослужащего относительно известных им обстоятельств Иловайской трагедии, а также совершенных подразделениями ВС РФ военных преступлений.

"Согласно выводам экспертов и комплекса других полученных доказательств, единственным фактором, который находится в непосредственной причинно-следственной связи с Иловайской трагедией, является военная агрессия Вооруженных сил Российской Федерации в виде прямого вторжения на территорию Украины и дальнейшее совершение военными страны-агрессора военных преступлений", - сообщает прокуратура.

Кроме того, согласно результатам следствия и выводам судебных экспертиз установлены факторы, на фоне которых произошло вторжение подразделений ВС РФ и дальнейшая российская оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности: 1) низкий уровень боеготовности и боеспособности Вооруженных сил Украины; 2) многочисленные факты дезертирства, самовольного оставления мест несения военной службы; 3) отдельные ошибки руководства АТО при планировании и проведении военных операций, которые не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжких последствий.

В ведомстве проинформировали, что на основании собранных доказательств сообщено о подозрении первому заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России Николаю Богдановскому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряжены с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины. "Указанный чиновник непосредственно осуществлял командование и контроль подразделений ВС РФ при их вторжении на территорию Украины в августе 2014 и совместно с другими лицами организовал вероломное убийство украинских воинов у г.Иловайск", - сказано в сообщении.

Главная военная прокуратура также информирует, что по результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины всего в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений 89 человек, в том числе 43 гражданина РФ, среди которых 20 должностных лиц, в том числе 11 человек из числа руководства ВС РФ (Министр обороны РФ Сергей Шойгу его первый заместитель - начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и еще 9 генералов). Указанные лица объявлен в розыск, судом дано разрешение на их задержание.

Кроме того, в суд направлен 41 обвинительный акт по 45 лицам. Приговорами украинских судов 25 человек уже осуждены, в том числе 9 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ.

Объем материалов уголовного производства составляет более 1100 томов (из них более 550 имеют гриф "Секретно" и "Совершенно секретно").

"Главная военная прокуратура продолжает сбор доказательств и установление всех лиц, причастных к началу и ведению агрессивной войны против Украины, совершению военных преступлений на территории Украины, в том числе к вероломному убийству украинских военнослужащих в районе г.Иловайск, с тем чтобы каждый человек, виновный в совершении этих особо тяжких преступлений против основ территориальной целостности Украины, мира и международного правопорядка, был привлечен к уголовной ответственности и понесл заслуженное наказание, которое определят как украинские суды, так и Международный уголовный суд", - сказано в сообщении.

В Главной военный прокуратуре напоминают, что 29 августа 2014 года по непосредственному указанию и приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в районе Иловайска в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками. При указанных обстоятельствах совершено убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен. Вооруженные силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.