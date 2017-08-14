Лутковская поддержала инициативу НСЖУ по усилению защиты прав журналистов

Во время встречи с председателем Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская выразила свою поддержку идее НСЖУ о проведении осенью 2017 года парламентских слушаний по вопросам свободы слова и безопасности журналистов.

"В.Лутковская и С.Томиленко обсудили вопросы состояния соблюдения и защиты прав представителей средств массовой информации, свободы слова в Украине, а также возможных путей защиты прав журналистов, находящихся на неподконтрольной правительству Украины территории, оккупированной АР Крым, в местах несвободы Российской Федерации", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник днем на сайте украинского омбудсмена.

В информации также отмечается, что была достигнута договоренность об участии НСЖУ в подготовке журналистов для посещения мест несвободы без предупреждения, а В.Лутковская сообщила С.Томиленко о том, что уже 46 представителей СМИ получили право посещать места несвободы.

Право участвовать в мониторинговых визитах в рамках реализации национального превентивного механизма против пыток они получили после семинаров "Сделать закрытое открытым", организованных Центром информации о правах человека при поддержке уполномоченного по правам человека и Международного фонда "Відродження".

"Реализация национального превентивного механизма в Украине - это единственный способ для журналиста попасть в учреждения закрытого типа и быть уверенными, что к их приезду не подготовятся. Считаю, что тема нарушения прав граждан, оказавшихся в колониях, СИЗО, больницах, интернатах, четко демонстрирует задачу журналиста - донести важную информацию до общества и тем самым способствовать улучшению условий пребывания людей, страдающих от злоупотреблений в этих заведениях", - отметила В.Лутковская.