В Украине во вторник лишь на севере и западе пройдут дожди

В Украине во вторник, 15 августа, погоду будет определять малоактивный атмосферный фронт и жаркий воздух тропического происхождения, лишь на севере и западе страны умеренно-теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не предвидится, лишь в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, а вечером в Одесской и Николаевской областях местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, в южной части восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в Карпатах ночью 7-12°, днем 20-23°, в южной части и восточных областях ночью 19-24°, днем 30-35°.

В Киеве 15 августа без осадков, температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 15 августа самая высокая температура днем была 36,5° в 2010 году, самая низкая ночью 6,2° в 1909 году.

В Украине в среду, 16 августа, в северных, центральных и южных областях местами прогнозируются небольшие кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных регионах и в Винницкой областях ночью 13-18°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 16-21°, днем 29-34°.

В Киеве 16 августа местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

По состоянию на понедельник, 14 августа, температура воды в Черном и Азовском морях была 24-26°, в Днепре возле Киева 24°.