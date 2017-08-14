Трое украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

За минувшие сутки, 13 августа, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины трое украинских военнослужащих ранены, погибших нет, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, никто не погиб, трое наших военных получили ранения", - рассказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что противник применял тяжелое вооружение, в частности, минометы, на всех направлениях, силы АТО были вынуждены открывать огонь в ответ.