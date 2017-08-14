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12:24 14.08.2017

НАПК рассмотрит результаты проверки декларации Порошенко на одном из ближайших заседаний

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) на ближайших заседаниях рассмотрит результаты полной проверки декларации президента Украины Петра Порошенко.

"Насколько мне известно, декларация президента будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний (заседания запланированы на 17 и 18 августа, проекты решений подготовлены и размещены на сайте НАПК, но по декларации президента проект не размещен -ИФ)", - сказал в понедельник на брифинге в Киеве заместитель руководителя 1-го отдела департамента финансового контроля и мониторинга способа жизни НАПК Аркадий Сесемко.

Что касается проверок деклараций министров, то, по словам представителя НАПК, на сегодняшний день проведено 15 полных проверок деклараций.

Всего же проведена полная проверка 39 деклараций из 339 имеющихся в распоряжении Агентства.

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Интерфакс-Украина
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