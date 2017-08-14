Во дворе частного дома в Харьковской области произошел взрыв
В пос.Староверовка Шевченковского района Харьковской области в ночь на понедельник произошел взрыв во дворе частного дома, пострадавших нет, полиция обнаружила остатки от гранаты РГД-5.
Как сообщает в понедельник отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, накануне в 23:55 в дежурную часть поступил звонок от 61-летнего мужчины о том, что во дворе его дома раздался взрыв.
"На место выехала следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического управления. При осмотре обнаружена воронка, остатки от гранаты РГД-5, взрыватель УЗРГМ", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
Повреждены окна дома
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Полиция устанавливает причастных к взрыву.