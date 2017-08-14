События

11:44 14.08.2017

В Киеве ожидаются порывы ветра при высокой пожарной опасности

В ближайший час и до конца суток понедельника, 14 августа, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Также в КГГА напомнили, что 14 и 15 августа в столице ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.

"Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара", - отметили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

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Интерфакс-Украина
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