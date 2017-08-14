В Житомирской области оштрафован мастер леса за несвоевременную подачу е-декларации

В Житомирской области Новоград-Волынский горрайонный суд оштрафовал на 850 грн мастера леса ГП "Городницкое лесное хозяйство" за несвоевременное представление декларации без уважительных причин.

Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Житомирской области, суд рассмотрел административный протокол о совершении мастером леса административного правонарушения, связанного с коррупцией.

"Речь идет о том, что мастер леса государственного предприятия "Городницкое лесное хозяйство" в Новоград-Волынском районе несвоевременно, с опозданием на 24 календарных дня, подал ежегодную декларацию за 2016 год. Такими действиями должностное лицо нарушило требования закона "О предотвращении коррупции" по финансовому контролю", - сказано в сообщении.

Постановлением суда работник Государственной лесной охраны признан виновным в совершении правонарушения по ч.1 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (несвоевременное представление декларации без уважительных причин) и к нему применено взыскание в виде штрафа на сумму 850 грн, проинформировали в прокуратуре.