Одесская ОГА создала комиссию по борьбе с аграрным рейдерством

Одесская областная государственная администрация создала комиссию, которая будет разбираться с попытками незаконного захвата урожая.

Как сообщила пресс-служба ОГА в понедельник, возглавил комиссию первый заместитель главы обладминистрации Александр Терещук. Кроме него, в комиссию вошли представители правоохранительных органов, территориального управления юстиции и других органов.

Создание такой структуры вызвано участившимися в регионе случаями отобрать у фермеров урожай. Подобные инциденты зафиксированы в Болградском, Ананьевском, Тарутинском районах, по ряду фактов начаты уголовные производства.

Кроме того, в области созданы три мобильные группы, которые будут выезжать на места в случае возникновения конфликтов.

"Наша позиция жесткая: тот, кто посеял, тот и должен собрать урожай. Все другие видения должны рассматриваться только в судебном порядке", - приводит пресс-служба позицию А.Терещука.