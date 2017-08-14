В ГП "Антонов" планируют до конца 2020г пройти сертификацию в FAA

Государственного предприятие (ГП) "Антонов" (Киев) ставит своей целью до конца 2020 года пройти сертификацию в Федеральном управлении гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA), обеспечить перевод производства на стандарты НАТО, сообщила пресс-служба предприятия в минувшую пятницу.

Согласно сообщению, данные мероприятия предусмотрены разработанными менеджментом ГП "Антонов" планами развития производства на 2018-2020 гг.

Как напоминают в ГП, в 2016 году предприятие провело реорганизацию по приведению структуры организации по проектированию в соответствие с требованиями Авиационных правил Украины (АПУ-21, глава J), разработанных в рамках имплементации Украиной положений правил Европейского Союза (Part 21).

"Обеспечение соответствия требованиям АПУ 21 (Part 21) предоставило возможность ГП "Антонов" сотрудничать с ведущими иностранными поставщиками оборудования, выступая при этом в роли интегратора. В частности, налажено взаимодействие с такими всемирно известными лидерами авиаиндустрии, как Honeywell (США) и Pratt & Whitney Canada, которые получили квалификацию на свою продукцию для использования на самолетах "Антонов" по американским нормам FAA", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем в рамках требований действующих правил ЕС на сегодняшний день в ГП "Антонов", с опережением национальных требований, создан Flight Test Center (Центр испытательных полетов), что позволяет рассчитывать на возможность сертификата от европейской организации EASA, уточняет пресс-служба.

"Сертификация предприятия и самолетов "Ан" в FAA позволит существенно расширить рынки сбыта самолетов", - подчеркивают в ГП.

Как информирует пресс-служба, в планах предприятия также развитие комплексной системы поддержки эксплуатантов самолетов "Ан" по разработанным стандартами процедурам, открытие до конца 2020 года региональных сервисных центров в Индии, ЮАР, Колумбии, Республике Судан, а также в Болгарии или на Мальте.

Согласно сообщению, планы развития ГП "Антонов" на 2018-2020 гг. включают также техническое переоснащение предприятия в сотрудничестве с западными Brotje и MTorres, совершенствование организационной структуры, развитие информационных технологий путем внедрения системы IT Enterprise украинской разработки.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие сотрудничает более чем с 75 странами мира. По решению правительства, с апреля 2015 года предприятие входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

По данным предприятия, по итогам 2016 года чистая прибыль "Антонов" по МСФО возросла в 4,1 раза по сравнению с 2015 годом – до 178,1 млн грн, чистый доход сократился на 0,16% - до 3,64 млрд грн.

В январе-марте 2017 года чистая прибыль ГП уменьшилась на 69,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 24,01 млн грн, чистый доход возрос на 30,84% - до 1,17 млрд грн.

В 2015 году "Укроборонпром" озвучил планы к 2020 году обеспечить в полном объеме перевод ОПК страны на стандарты НАТО.