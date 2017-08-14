Ливни спровоцировали затопление частных усадеб и дорог на Закарпатье

В связи с ухудшением погодных условий на территории Закарпатской области произошло подтопление 10 частных усадеб и отрезков дорог местного значения, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В результате ухудшения погодных условий (сильный ветер и ливни), которые прошлись по территории Закарпатья в ночь с 12 на 13 августа а также из-за засоренности водоотводных канав и канализационных стоков произошло подтопление 10 дворов и отрезков дорог местного значения в г.Ужгород и г.Берегово", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

В ГСЧС уточнили, что в г.Берегово по ул.Рожажкерт подтоплено дорожное полотно (работала техника Береговского водоканала, работы завершены).

В Ужгороде по ул.Владимирской подтоплено домохозяйство (задействовано 2 единицы техники и 4 спасателя от 14-й государственной пожарно-спасательной части). С территории домохозяйства было откачано ориентировочно 120 куб. м воды, работы по откачке воды завершены; там же на ул.Учительская - подтоплено 7 дворов (задействовано 4 единицы техники и 8 спасателей от 14-й государственной пожарно-спасательной части. С территории дворов и проезжей части автодороги местного значения было откачано ориентировочно 300 куб. м. воды, работы по откачке воды продолжаются; по ул.Гвардейская подтоплен подвал жилого дома (задействовано 3 единицы техники и 4 спасателя от 14-й государственной пожарно-спасательной части проводится работа по откачке воды; по ул.Панькевича подтоплено домохозяйство (задействовано 2 единицы техники и 4 спасателя от аварийно-спасательного отряда специального назначения).

Всего в области привлечено 8 единиц техники и 18 спасателей ГСЧС.

Пострадавших и погибших нет.