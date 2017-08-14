В 10 областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях 14 августа ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как сообщается в понедельник на сайте ГСЧС, в г.Киев и Киевской области 14-15 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность, на юге области местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

"ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах", - сказано в сообщении.