События

09:36 14.08.2017

В 10 областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях 14 августа ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как сообщается в понедельник на сайте ГСЧС, в г.Киев и Киевской области 14-15 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность, на юге области местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

"ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах", - сказано в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Ливни спровоцировали затопление частных усадеб и дорог на Закарпатье

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь, двое военнослужащих ранены – штаб

В Киеве эвакуирован Центральный ж/д вокзал

В Харькове спасатели ликвидировали крупный пожар

Украинец пытался провезти через границу в Польшу 27 кг наркотиков

ПОСЛЕДНЕЕ

Раненых в зоне АТО бойцов ВСУ вертолетом эвакуировали в Харьков

Киевские хирурги удалили пациенту опухоль на мозге по новой методике – СМИ

Иран увеличивает финансирование ракетной программы в ответ на санкции США

Днем в Киеве ожидается кратковременный дождь, возможна гроза - синоптики

Боевики захватили ресторан в столице Буркина-Фасо, 17 погибших

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog9733.html
РЕКЛАМА