Киевские хирурги удалили пациенту опухоль на мозге по новой методике – СМИ

Хирурги Киевского института нейрохирургии им. Ромоданова провели уникальную операцию по удалению опухоли на мозге, соединив три технологии, которые никто до этого не применял, передает "ТСН".

"Специалисты Киевского института нейрохирургии имени Ромоданова провели уникальную операцию по удалению опухоли на мозге. После (операции – ИФ) пациента отвезли не в реанимационный бокс, а сразу в общую палату. Все - благодаря особым технологиям, которые первыми в мире смогли совместить именно украинские врачи. И получили успешный результат", – говорится в сообщении на сайте телеканала в воскресенье.

Хирурги начали с создания компьютерной модели опухоли, чтобы видеть, где она находится и к каким частям мозга прикасается. Такая модель – как навигационная карта для компьютерной системы и врача. Она с точностью до полмиллиметра позволяет бороться с опухолью. Для самой борьбы избрали необычный метод, который до этого никто не применял.

По словам доктора, в одной операции соединили сразу три технологии: эндоскопию (трубку, которая дает возможность добраться к самым сложным зонам); компьютерную навигацию; лазер (для ликвидации опухоли).

"Это единственный способ и удалить опухоль, и сохранить больному качество жизни", — говорит хирург Владимир Розуменко.

Пока эти технологии не совмещал ни один хирург в мире. Результат даже превзошел ожидания. Крови во время операции фактически не было. Благодаря чему пациента и перевезли из операционной в общую палату. О вчерашней работе хирургов напоминает разве перевязка на голове и небольшой шрам возле нее.

Спустя сутки прооперированный находился уже в общей палате. Мать говорит, и подумать не могла, что сын так быстро станет выздоравливать. Ведь операцию ему делали на мозге.

"Он жаловался на головную боль и затруднение движения конечностей. Обследовали и нашли большую опухоль. Хуже всего, что опухоль давила на нервные окончания. Ивана в любой момент могло парализовать. Собственно в этом и была главная сложность операции", подчеркнул В.Розуменко.