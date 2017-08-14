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08:35 14.08.2017

Иран увеличивает финансирование ракетной программы в ответ на санкции США

Меджлис (парламент) Исламской республики Иран в воскресенье одобрил выделение $520 млн на развитие ракетной программы в ответ на "авантюризм" и санкции США.

"За" проголосовали большинство депутатов.

Кроме того, средства будут направлены на проведение зарубежных операций Корпуса стражей Исламской революции.

"Американцы должны знать, что это было нашей первой мерой по противостоянию террористическим и авантюрным действиям США в регионе", - прокомментировал итоги голосования председатель меджлиса Али Лариджани.

США расширили санкции в связи с ракетной программой Ирана в июле.

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Интерфакс-Украина
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