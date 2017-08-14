Боевики захватили ресторан в столице Буркина-Фасо, 17 погибших

Не менее 17 человек погибли в результате захвата близкими к террористической организации ИГИЛ боевиками ресторана в столице западноафриканского государства Буркина-Фасо городе Уагадугу, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на заявление властей.

О жертвах, как говорится в сообщении, проинформировал министр связи страны Реми Данчжину.

В распространенном правительственном заявлении говорится: "В результате террористической атаки на ресторан (...) погибли 17 человек, их национальную принадлежность еще предстоит установить". В нем также отмечается, что ранения получили восемь человек.

По свидетельству местных СМИ, нападавших было трое, они приехали к ресторану на пикапе и из машины открыли огонь по посетителям, которые находились на открытой перед заведением площадке.

Р.Данчжину, тем не менее, сказал, что пока не установлено, сколько человек приняло участие в нападении, силы безопасности продолжают их поиск.

СМИ напоминают, что джихадисты в январе 2016 года атаковали отель и ресторан в Уагадугу, тогда жертвами стали 30 человек.