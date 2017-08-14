События

07:14 14.08.2017

Боевики захватили ресторан в столице Буркина-Фасо, 17 погибших

Не менее 17 человек погибли в результате захвата близкими к террористической организации ИГИЛ боевиками ресторана в столице западноафриканского государства Буркина-Фасо городе Уагадугу, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на заявление властей.

О жертвах, как говорится в сообщении, проинформировал министр связи страны Реми Данчжину.

В распространенном правительственном заявлении говорится: "В результате террористической атаки на ресторан (...) погибли 17 человек, их национальную принадлежность еще предстоит установить". В нем также отмечается, что ранения получили восемь человек.

По свидетельству местных СМИ, нападавших было трое, они приехали к ресторану на пикапе и из машины открыли огонь по посетителям, которые находились на открытой перед заведением площадке.

Р.Данчжину, тем не менее, сказал, что пока не установлено, сколько человек приняло участие в нападении, силы безопасности продолжают их поиск.

СМИ напоминают, что джихадисты в январе 2016 года атаковали отель и ресторан в Уагадугу, тогда жертвами стали 30 человек.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь, двое военнослужащих ранены – штаб

В Киеве эвакуирован Центральный ж/д вокзал

В Харькове спасатели ликвидировали крупный пожар

Украинец пытался провезти через границу в Польшу 27 кг наркотиков

В Херсонской области в ДТП погибли 5 человек, среди них 1 ребенок

ПОСЛЕДНЕЕ

Конфликт с КНДР не является неизбежным - американские чиновники

На мариупольском блокпосту задержан информатор боевиков – правоохранители

Италия лидирует по объему производства и потребления мороженого в ЕС

Киевский цирк и Киностудия им. Довженко выставлены на продажу - СМИ

В Дании продолжаются поиски шведской журналистки, отправившейся в плавание на самодельной подлодке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Товары для животных
РЕКЛАМА