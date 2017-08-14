События

06:49 14.08.2017

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь, двое военнослужащих ранены – штаб

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили перемирие. Двое украинских бойцов получили ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

На донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны с 18.00 и до полуночи, боевики практически не прекращали обстрелы украинских опорных пунктов из минометов различных калибров, гранатометов, стрелкового оружия. В результате одного из таких обстрелов получил ранения один украинский военнослужащий. Под огнем НВФ оказались укрепления ВСУ неподалеку Новоселовки, Верхнеторецкого, Невельского, Луганского.

На луганском направлении боевики сконцентрировали огневую активность у Крымского. Только за вечер и ночь НВФ 5 раз обстреливал украинские позиции вблизи этого поселка из 120-мм миномета и гранатометов различных систем.

На мариупольском направлении, вечером боевики открывали огонь в районе поселков Водяное и Широкино. Кроме того, они били из миномета, гранатомета и крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Марьинки. Из местных никто не пострадал.

"В ответ почти на каждый обстрел противника силы АТО накрывали боевиков плотным огнем", подчеркнули в штабе АТО.

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