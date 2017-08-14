На мариупольском блокпосту задержан информатор боевиков – правоохранители

При попытке пересечения стоп-контроля в Мариуполе задержан информатор боевиков, который таил обиду на военнослужащих ВСУ, сообщили в Национальной полиции Донецкой области Украины.

"1,5 года житель Волновахского района, сидя дома, передавал данные о ротации украинских военных и передвижении техники украинской армии террористической группировке. При попытке пересечения стоп-контроля Мариуполе он был задержан и доставлен в Кальмиусское отделение полиции", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

В начале военных действий у 43-летнего жителя с.Веселое случился конфликт с военнослужащими ВСУ. Затаив обиду, мужчина долго думал, как отомстить, и в конце концов придумал.

Каждый раз звоня своему давнему товарищу по прозвищу "Атаман", при разговоре рассказывал, что в конкретное время мимо его дома проехала военная колонна. Информировал обо всем в подробностях: количественный состав техники и личного состава, направление движения и вероятное место дальнейшей дислокации.

Со временем злость прошла, и человек понял, что рано или поздно его ждет уголовная ответственность. С тех пор он оборвал все контакты со своим знакомым и жил в постоянном страхе.

В Нацполиции подчеркнули, что в случае добровольного обращения в правоохранительные органы с признанием о своем сотрудничестве с террористами, задержанный имел бы возможность освобождения от наказания. Однако, в связи с тем, что он был разоблачен полицейскими, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" Уголовного кодекса Украины.

"В 2014-2015 годах я сделал большую ошибку, за что сейчас очень стыдно", - заявил сам задержанный.

По информации правоохранителей, всего с начала года в Донецкой области выявлено 177 боевиков, из них 152 задержаны, 25 - объявлены в розыск.

Также в Нацполиции напомнили, что согласно ч.6 ст.260 УК Украины, "освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, за действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если оно добровольно вышла из такого формирования и сообщила о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления".

Кроме того, правоохранители отметили, что функционирует сайт "Стоп террор", где можно сообщить информацию о тех, кто воюет против Украины.