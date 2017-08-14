События

01:33 14.08.2017

Киевский цирк и Киностудия им. Довженко выставлены на продажу - СМИ

Национальный цирк Украины, Национальная киностудия им. Александра Довженко и другие объекты культуры вошли в список по приватизации на 2017-2020 годы, написало "Зеркало недели".

"В перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в течение 2017-2020 годов, вошел ряд украинских государственных цирков и киностудий, в частности Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко", – говорится в материале, опубликованном в издании "Зеркало недели" в пятницу.

Перечень объектов приватизации насчитывает всего 893 госпредприятия, однако впоследствии их количество возрастет почти до 4 тысяч. В этом перечне находится Национальный цирк Украины, а также цирки в Харькове, Днепре, Одессе, Кривом Роге и Львове. Кроме того, там числятся: Национальная киностудия им. Александра Довженко, Украинская студия хроникально-документальных фильмов, Украинская киностудия анимационных фильмов и т.д.

Как отмечается в издании, приватизация этих учреждений является якобы одним из обязательств, которые Украина взяла на себя в силу договоренностей с МВФ. Однако, продажа объектов имеющих национальный статус является юридически и политически сложным процессом.

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