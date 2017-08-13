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23:11 13.08.2017

Свитолина выиграла теннисный турнир в Канаде - СМИ

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир Rogers Cup, который проходил в Канаде, сообщает Радио Свобода.

"Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла Rogers Cup, престижный турнир в Торонто, который также называют открытым чемпионатом Канады", – говорится в сообщении на сайте Радио Свобода в воскресенье вечером.

Соперницей украинки, которая сейчас является пятой теннисисткой мира, была экс-первая ракетка планеты Каролин Возняцки из Дании. Сейчас в мировом рейтинге К.Возняцки занимает шестую строчку, сразу за Э.Свитолиной.

Равная борьба была только в первом сете, который Э.Свитолина выиграла со счетом 6:4. Во второй партии она значительно преобладала свою соперницу - 6:0.

На пути к финалу Э.Свитолина преодолела сопротивление нескольких очень сильных оппоненток - титулованной американки, тоже бывшей первой ракетки мира Винус Уильямс, победительницы Уимблдона испанки Ґарбинье Муґурузы, румынки Симоны Халеп, которой Э.Свитолина проиграла в этом году на открытом чемпионате Франции.

Сейчас Э.Свитолина продолжает готовиться к последнему в сезоне, четвертого турнира серии Grand Slam - открытого чемпионата США. Это соревнование начнется через две недели, 28 августа, и финиширует 10 сентября.

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