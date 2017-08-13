События

22:13 13.08.2017

Боевики вновь обстреляли жилые кварталы Марьинки – украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦЦК сообщает, что 13 августа около 6.30 незаконные вооруженные формирования ОРДО обстреляли жилые кварталы Марьинки.

"По домам местных жителей НВФ ОРДО стреляли из запрещенных минскими договоренностями 82-мм минометов и автоматических гранатометов. Вследствие попадания одной из мин, повреждена крыша и посекли стены приусадебного здания возле жилого дома по улице Шевченко. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет", – говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в воскресенье вечером со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Украинская сторона осуждает действия НВФ ОРДО по применению запрещенного вооружения по населенным пунктам, ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

"Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", подытожили в сообщении украинской стороны СЦКК.

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Интерфакс-Украина
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