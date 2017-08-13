В воскресенье утром, на мосту возле Станицы Луганской, вооруженный боевик угрожал патрулю СММ ОБСЕ обзывая последних шпионами, сообщили в Специальной мониторинговой миссии.

"На мосту в Станице Луганской на линии разграничения около 9:45 утра (воскресенья – ИФ) вооруженный мужчина угрожал автоматом Калашникова четырем наблюдателям СММ ОБСЕ", – говорится в сообщении на сайте миссии в воскресенье.

Патруль находился южнее сломанной части пешеходного моста к югу от контролируемой правительством Станицы Луганской (16 км северо-восточнее Луганска), рядом с передовой позицией "ЛНР" внутри зоны разграничения.

"Во время того, как патруль СММ мониторил пересечение гражданским населением деревянных пандусов, к нему подошел невооруженный человек в военной форме и заговорил с СММ, но участники патруля не смогли полностью понять, поскольку он говорил на ломаном русском языке с сильным акцентом, похожим на акцент Северного Кавказа", - уточнили патрульные.

Мужчина отошел от патруля, но через две минуты вернулся со штурмовой винтовкой (вид АК) и установил магазин винтовки, снял предохранитель и стал целиться в патруль на расстоянии 3-х метров. После этого он жестом приказал патрулю двигаться, заявив: "Вы все шпионы. Нечего вам ходить у наших позиций. Вам вообще нечего здесь делать. Убирайтесь отсюда. Считаю до трех и, если вы не уйдете, то буду стрелять".

Глава патруля миссии ОБСЕ прервал счет, заявив, что патруль уедет. Наблюдатели СММ вернулись к двум бронемашинам, которые были припаркованы к югу от моста и оставили этот район.

Миссия проинформировала Объединенный центр по контролю и координации об произошедшем и попросила расследования данного инцидента.