Из-за сообщения о минировании Центрального ж/д вокзала в Киеве были эвакуированы боле 1,2 тыс человек – правоохранители

Из-за сообщения о минировании железнодорожного вокзала эвакуировали 1250 человек, сообщили в Национальной полиции Украины в г.Киеве.

"Как только правоохранители получили сообщение о заминировании центрального железнодорожного вокзала, на место выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Чтобы обезопасить граждан, территорию огородили и эвакуировали 1170 пассажиров и 70 работников вокзала. Сбоев в движении поездов не было", – говорится в сообщении на странице Нацполиции Киева в Фейсбук в воскресенье вечером.

Правоохранители провели тщательный осмотр, в результате которого никаких опасных предметов и веществ не обнаружили. Работа вокзала была восстановлена около 18:00.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция разыскивает шутника.