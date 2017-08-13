Центральный ж/д вокзал в Киеве возобновил свою работу – СМИ

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве возобновил свою работу, прерванную накануне информацией о минировании, сообщили на "112 Украина".

"Киевский центральный железнодорожный вокзал возобновил работу после сообщения о минировании, взрывотехники проверяли вокзал около часа и взрывчатку не нашли", – говорится в сообщении на сайте телеканала.

Задержки в движении поездов не было, посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному вокзалу переходы.

Сейчас вокзал работает в штатном режиме.

Как сообщалось, около 17.00 воскресенья правоохранители оцепили здание вокзала и вывели посетителей и персонал. Согласно объявлениям по громкоговорителям, здание вокзала эвакуировано и оцеплено правоохранителями в связи с угрозой минирования, и вход внутрь запрещен.