Грозы и кратковременные дожди начнут охлаждать раскалившийся воздух в Украине с начала недели

В ближайшие сутки, 14 августа, погода в Украине будет более влажная и в северо-западной половине стране жара ослабнет, сообщает Укргидрометцентр.

В южных, днём и в центральных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 16-21°, в западных областях 10-15°, на побережье морей местами 23-25°; днём в западных, большинстве северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях 23-28°, на остальной территории 29-34°, на востоке и в Приазовье 35-37°.

В Киеве – ночью без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью около 20°, днём 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 августа самая высокая температура воздуха днём была 37,1 в 2010г, самая низкая ночью 8,1 в 1923г.

На 15 августа синоптики прогнозируют в северных, центральных и южных областях Украины местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в южных, восточных и Днепропетровской обл. ночью 16-21°, днём 30-35°, на остальной территории ночью 12-17°, днем 25-30°.

В Киеве - местами кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 15-17°, днём 27-29°.

13 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-28°, в Днепре возле Киева 24°.

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