События

14:53 13.08.2017

Парад "Одесса Прайд – 2017" завершился без происшествий

Прошедший в воскресенье ЛГБТ-парад "Одесса Прайд – 2017" завершился без существенных нарушений общественного порядка.

Пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области в заявлении по результатам проведения парада сообщила, что в связи с проведением других массовых мероприятий по маршруту "Марша равенства" и во избежание конфликтов и обеспечения безопасности горожан и гостей города правоохранители вынуждены были сократить направление движения участников акции.

Как сообщалось, от 150 до 200 участников парада намерены были пройти по Приморскому бульвару от Воронцовского дворца до здания Одесского горсовета. Однако на середине пути дорогу им преградили идеологические оппоненты из правых организаций. Полиция не допустила столкновений, однако и пройти дальше участники акции не смогли. В знак протеста они сели вокруг памятника Дюку де Ришелье. Спустя час акция протеста закончилась из-за жары. Активистов в места проведения акции увезли на автобусах.

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