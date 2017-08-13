На Харьковщине двое мужчин выясняли отношения с помощью РГД-5

Полиция устанавливает обстоятельства ссоры между жителем г.Люботин Харьковской области и его знакомым, во время которой последний бросил в салон автомобиля оппонента гранату.

"При осмотре салона автомобиля под передним пассажирским сиденьем была обнаружена и изъята граната РГД-5. Изъятое направлено на исследование", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.