События

14:29 13.08.2017

На Харьковщине двое мужчин выясняли отношения с помощью РГД-5

Полиция устанавливает обстоятельства ссоры между жителем г.Люботин Харьковской области и его знакомым, во время которой последний бросил в салон автомобиля оппонента гранату.

"При осмотре салона автомобиля под передним пассажирским сиденьем была обнаружена и изъята граната РГД-5. Изъятое направлено на исследование", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

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